Brasil define este domingo 25 de octubre a su próximo presidente en un balotaje entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro. Con más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar y un escenario de paridad entre los candidatos, la atención está puesta en el cierre de las urnas y en la publicación de los primeros resultados oficiales.

Los centros de votación abrieron a las 8 y cerrarán a las 17, según el horario de Brasilia, que coincide con el de Argentina. A partir de ese momento, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a difundir los datos del escrutinio a medida que se procesen los votos de las urnas electrónicas.

El presidente del organismo electoral, Kassio Nunes Marques, estimó que el resultado de la elección presidencial podría conocerse entre las 20.30 y las 21, aunque aclaró que el horario dependerá del avance del recuento.

A qué hora se conocerán los resultados

Los primeros datos oficiales comenzarán a publicarse después de las 17. Sin embargo, las cifras iniciales no necesariamente anticiparán al ganador, ya que el resultado se actualizará con la incorporación progresiva de los votos de las distintas regiones del país.

La Justicia Electoral brasileña habilitó una plataforma para consultar el avance del escrutinio en tiempo real. Allí se podrá observar el porcentaje de urnas contabilizadas y los votos obtenidos por cada candidato.

Los resultados también estarán disponibles a través de la aplicación oficial del TSE, denominada Resultados.

Una elección con final abierto

La segunda vuelta enfrenta a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), quien busca continuar en el poder, con Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. La diferencia dejó planteado un escenario competitivo para la definición presidencial.

Los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral mostraron una ventaja estrecha de Bolsonaro, aunque dentro del margen de error de las encuestas. Por eso, el resultado definitivo dependerá del recuento de los votos.

Cómo funciona el escrutinio

Brasil utiliza urnas electrónicas que contabilizan los sufragios al finalizar la votación. Cada máquina genera un boletín con los resultados de su sección, que luego se transmite al sistema de totalización de la Justicia Electoral.

Este mecanismo permite que los primeros datos se conozcan durante la misma jornada, sin necesidad de esperar varios días para tener una tendencia nacional.

La elección determinará quién estará al frente del Gobierno brasileño durante los próximos cuatro años, en una contienda que concentra la atención regional por sus posibles repercusiones políticas y económicas.