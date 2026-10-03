Brasil vivirá este domingo una jornada electoral en la que más de 158 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar. Además de elegir presidente, los brasileños renovarán bancas del Congreso y definirán autoridades en los estados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), concentran buena parte de la atención en el tramo final de la campaña y cerraron sus actividades proselitistas este sábado.

Los dos candidatos eligieron el estado de San Pablo para sus últimas actividades, en un distrito considerado central por su peso electoral.

Los últimos actos antes de la votación

Lula encabezó una caminata por la Avenida Paulista acompañado por dirigentes de su espacio. En tanto, Flávio Bolsonaro participó de una motocarreata entre Santa Bárbara d'Oeste y Americana junto al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

El candidato del Partido Liberal también tenía previsto realizar un acto en Río de Janeiro durante la tarde.

Con el cierre de las actividades electorales, comenzó la veda que antecede a la jornada de votación.

Qué muestran las últimas encuestas

Las mediciones publicadas antes de las elecciones muestran escenarios diferentes según la metodología utilizada. Una encuesta CNT/MDA divulgada este sábado, realizada sobre 2.007 personas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, ubicó a Lula con 47,8% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42,1%. El estudio tiene un margen de error de 2,2 puntos porcentuales y fue registrado ante el Tribunal Superior Electoral.

Estos números corresponden a una medición previa a la votación y no constituyen resultados electorales.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse en una segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre.

Una elección con impacto regional

La elección brasileña también concentra atención fuera de sus fronteras debido al peso político y económico del país en América Latina.

Entre los temas que atravesaron el tramo final de la campaña aparecen la seguridad, la economía, la relación con Estados Unidos y China y el futuro de la integración regional.

El Mercosur también forma parte de las discusiones sobre el escenario que podría abrirse después de las elecciones, especialmente por la importancia de la relación entre Brasil y los países vecinos.

La votación de este domingo dará paso a la jornada de escrutinio y permitirá conocer si Brasil define a su próximo presidente en primera vuelta o si deberá recurrir a un balotaje.