Israel celebra este martes 27 de octubre sus primeras elecciones nacionales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La votación puede definir la continuidad del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien busca conservar el poder tras años de conflictos regionales, cuestionamientos internos y un creciente aislamiento internacional.

Unos 7,3 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar. Los centros de votación abrieron a las 7 y permanecerán disponibles hasta las 22, hora local. La contienda se desarrolla en un escenario de fuerte polarización y con sondeos que anticipan una disputa ajustada entre el oficialismo y la principal alianza opositora.

Netanyahu, de 77 años, es el primer ministro que más tiempo gobernó Israel, con más de 19 años acumulados en distintos períodos. Su campaña se apoyó en la seguridad nacional y en su relación con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, enfrenta críticas por las fallas de seguridad que permitieron los ataques de 2023 y por el rumbo de la guerra en Gaza.

Gadi Eisenkot, el principal rival del primer ministro

La principal alternativa al oficialismo está encabezada por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, de 66 años. Su coalición reúne a sectores de centroderecha y otras fuerzas que buscan desplazar a Netanyahu.

Entre sus propuestas figura la creación de una comisión independiente para investigar los errores que posibilitaron los ataques de Hamás. También plantea cambios en la política de reclutamiento militar para que los jóvenes ultraortodoxos cumplan con el servicio obligatorio, una cuestión que genera tensiones dentro de la coalición gobernante.

Las encuestas previas no muestran un ganador claro. Según los sondeos, el bloque opositor podría obtener entre 52 y 56 bancas, frente a unas 50 de la coalición de Netanyahu. Para formar gobierno se necesita una mayoría de al menos 61 de los 120 escaños del Parlamento israelí, conocido como Knéset.

La guerra y la seguridad, en el centro de la campaña

Los comicios se realizan después de tres años de enfrentamientos en distintos frentes, con la devastación de Gaza, los choques regionales y las tensiones con Irán entre los principales temas de debate. El Gobierno también enfrenta críticas internacionales por sus operaciones militares y por la situación en Cisjordania ocupada. Netanyahu rechaza las acusaciones y sostiene que su liderazgo es necesario para responder a las amenazas externas.

El resultado no solo definirá quién encabezará el próximo Ejecutivo, sino también la capacidad de los bloques para construir alianzas. Los partidos árabes podrían tener un papel decisivo en las negociaciones, aunque las principales coaliciones no han despejado la posibilidad de acuerdos con esas fuerzas.

Si ningún bloque alcanza los apoyos necesarios, las conversaciones para formar gobierno podrían extenderse durante semanas. Así, la votación representa una prueba para Netanyahu y para el rumbo político de Israel después de los ataques de octubre de 2023.