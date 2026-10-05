Electroandes estrenó gratis su primer episodio online

Después de varios años de desarrollo, Electro Andes llegó a una nueva instancia: su primer episodio ya puede verse de manera gratuita por internet. La producción del estudio argentino Bellolandia presenta un universo de ciencia ficción inspirado en los Andes y combina elementos de cyberpunk, mitología andina, conflicto ambiental y estética de anime sudamericano.

La historia se desarrolla en Arcadia Iruyana, un asentamiento andino sometido al control de una poderosa corporación que explota los recursos naturales y a la población. En ese escenario aparecen dos hermanos, Cal y Pietro, que se incorporan a una célula ecoterrorista, aunque por motivos diferentes: mientras uno busca venganza, el otro intenta encontrar a su abuelo desaparecido.

A medida que avanzan en su búsqueda, los protagonistas descubren que debajo de los Andes también permanecen fuerzas ancestrales. El conflicto los coloca ante una disyuntiva: responder a la destrucción con más destrucción o intentar preservar lo que todavía queda de su territorio.

Un proyecto con recorrido internacional

Electro Andes comenzó a desarrollarse en 2022 y rápidamente despertó interés dentro de la industria de la animación. En 2023, el proyecto fue presentado en Annecy y en las sesiones de pitch de Animation! Ventana Sur, espacios utilizados para buscar socios de coproducción, financiamiento y distribución.

La propuesta está encabezada por Nacho Malter y Damián Fernández Gómez, mientras que Martín Gil también forma parte del equipo creativo. Bellolandia, estudio con sede en Buenos Aires y especializado en animación 2D y desarrollo de propiedades intelectuales originales, está detrás de la producción.

La serie apunta especialmente al público joven adulto y utiliza la ciencia ficción para abordar cuestiones vinculadas con la explotación de los recursos, el conflicto social y la relación entre tecnología y naturaleza. El proyecto también busca construir una identidad propia a partir de elementos culturales latinoamericanos, en lugar de limitarse a reproducir modelos tradicionales del género.

De las salas al estreno online

El primer episodio tuvo previamente una presentación en salas de cine de Argentina, con tres funciones agotadas, antes de llegar ahora al público a través de internet. Para el equipo de producción, esta instancia permite que la serie pueda ser conocida por una audiencia mucho más amplia, tanto dentro como fuera del país.

El lanzamiento también tiene una dimensión industrial. Aunque el tratamiento de la primera temporada está terminado, todavía resta producir siete episodios. Por eso, la recepción del piloto puede resultar importante para demostrar el potencial de la serie ante posibles socios de financiamiento y distribución.

En ese sentido, el episodio funciona no solamente como el comienzo de la historia de Cal y Pietro, sino también como una muestra del universo visual y narrativo que Bellolandia pretende desarrollar.

Con su llegada gratuita a internet, Electro Andes da un nuevo paso después de años de trabajo y presentaciones ante la industria internacional. El desafío ahora será convertir el interés generado por su piloto en el impulso necesario para completar la primera temporada y continuar expandiendo un universo que todavía tiene mucho por revelar bajo los Andes.