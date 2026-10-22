Elementales Seres llega a San Juan con "Im.pulso", una obra de danza, teatro y color

La compañía Elementales Seres de Merlo, San Luis, presenta este jueves 22 de octubre la obra de danza teatro Im.pulso, Caída y Color en el Centro Cultural Conte Grand de San Juan. La función comenzará a las 21, tendrá entrada libre y gratuita y combinará danza contemporánea, elementos acrobáticos, visuales analógicas y música original en vivo.

Mayra Bolinaga Otero, directora de la compañía, contó a DIARIO HUARPE que la propuesta invita a explorar cómo la gravedad, el espacio y el tiempo influyen en los movimientos, los vínculos y las sensaciones. Además, destacó que la obra atraviesa su última temporada, después de cinco años de presentaciones.

Una propuesta que combina danza y experimentación

La puesta tiene a tres mujeres en escena y una cuarta artista encargada de realizar las visuales de manera analógica mediante un retroproyector. Ese recurso se integra con la iluminación, la escenografía y la ambientación para construir el universo visual de la obra.

“Es una obra de danza teatro, con muchos elementos acrobáticos, desde la danza contemporánea”, explicó Bolinaga Otero. La directora señaló que Im.pulso, Caída y Color forma parte de una trilogía de investigación artística sobre la gravedad y su influencia en la manera de moverse, vincularse y sentir.

La última temporada de la obra

La directora explicó que la compañía lleva cinco años presentando el espectáculo y que esta será la última temporada en la que lo realizarán. Por eso, invitó al público sanjuanino a aprovechar la función y acercarse a una propuesta que, según expresó, les ha brindado momentos muy significativos.

Bolinaga Otero remarcó que la obra está pensada para todo público y que no hace falta tener conocimientos previos de danza para disfrutarla. La función será este jueves 22 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Conte Grand, con acceso gratuito.

Un taller gratuito de danza contemporánea

La agenda de la compañía continuará el viernes 23 de octubre con un taller gratuito en el mismo espacio cultural, de 10 a 13. La actividad trabajará con elementos creativos de la obra a través de la danza contemporánea, la improvisación, la composición, la técnica y el entrenamiento.

Para participar se requiere inscripción previa, con el objetivo de organizar la cantidad de asistentes. La información puede consultarse en las redes sociales de la compañía, en la cuenta elementales.seres, o en el Centro Cultural Conte Grand.