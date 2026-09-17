Elena Roger llega a San Juan con canciones que marcaron su carrera

Elena Roger regresará a San Juan este domingo 20 de septiembre para presentar “En Concierto”, un espectáculo que propone un recorrido por diferentes momentos de su trayectoria artística. La función será en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, donde estará acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la artista explicó que el formato de piano y voz le permite trabajar con un repertorio amplio y atravesar géneros que requieren diferentes instrumentaciones cuando son interpretados con una banda u orquesta. “El repertorio es muy ecléctico”, señaló Roger, quien anticipó que el público podrá encontrarse con canciones de musicales, rock nacional y tango.

La elección de las canciones comenzó con una lista extensa que elaboró junto a Guerschberg. A partir de allí seleccionaron aquellos temas que considera indispensables dentro de su trayectoria y sumaron otros que tienen una historia particular, aunque no hayan formado parte de sus repertorios habituales.

Entre esas canciones aparecen algunas vinculadas con experiencias internacionales. Roger recordó su participación en “Passion”, el musical de Stephen Sondheim que interpretó en Inglaterra, y una canción que cantó durante la ceremonia de los premios Olivier, luego de haber sido nominada por ese trabajo.

El espectáculo también recupera canciones relacionadas con proyectos que finalmente no llegaron a realizarse o con audiciones que fueron importantes en distintos momentos de su carrera. Para la artista, esos temas también forman parte de la historia que busca contar sobre el escenario.

Un formato que busca la intimidad

Roger destacó especialmente las posibilidades que ofrece un concierto basado en piano y voz. Según explicó, la ausencia de una formación instrumental más numerosa permite trabajar con mayor sutileza los sonidos y concentrarse en la interpretación.

La artista vinculó esa característica con la posibilidad de generar un espacio de pausa frente al ritmo cotidiano. “Me permite, para mí, en este mundo actual, que tenemos tanto estímulo, poder ver un espectáculo que dé una información concreta y precisa de lo que se está relatando”, explicó.

Su trayectoria internacional también atraviesa el repertorio. Roger interpretó personajes como Eva Perón y Edith Piaf, experiencias que, según contó, tuvieron impacto tanto en su desarrollo profesional como en su vida personal.

En particular, destacó el aprendizaje que significó interpretar a Piaf, una figura vinculada directamente con la canción y con la construcción de un concierto desde la interpretación.

El regreso a San Juan

Roger recordó especialmente su anterior presentación en la provincia y valoró la recepción que tuvo por parte del público sanjuanino. “Siento mucha atención. El último concierto que hicimos el año pasado, muy bello, muy amoroso”, expresó.

También destacó la posibilidad de volver a presentarse en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. “Me siento privilegiada de poder subirme a ese escenario. Es un teatro del cual deben estar ustedes muy orgullosos”, sostuvo durante la entrevista con DIARIO HUARPE.

En esta nueva gira, la artista y Guerschberg decidieron además incorporar en cada ciudad algunas referencias al repertorio musical de la zona. La propuesta busca sumar un elemento particular a cada presentación y generar un vínculo más directo con el público local. “Quizás el público sanjuanino pueda cantar también conmigo y disfrutar de la música”, anticipó Roger.

La función de “Elena Roger en Concierto” será este domingo 20 de septiembre a las 20 en el Teatro del Bicentenario. Las entradas se consiguen en Tuentrada.com