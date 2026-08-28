Eliana Guercio contó cuando quiso suicidarse por culpa de Ximena Capristo

Una vieja disputa del ambiente del espectáculo resurgió con fuerza en la televisión. Eliana Guercio dio detalles inéditos sobre el dramático conflicto que vivió en el pasado con su excompañera de elenco Ximena Capristo. En un audio enviado a la periodista Yanina Latorre para su programa Sálvese quien pueda, Guercio relató el calvario que experimentó durante una temporada de teatro en Mar del Plata, al punto de requerir la ayuda de sus familiares.

En su declaración, la panelista de Gran Hermano expresó "Yo no volví al teatro, porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de m... que me hizo esta mujer. Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme". Con respecto a la personalidad de su antigua compañera de teatro, Guercio sentenció que "Ximena sigue siendo lo mismo que fue toda la vida".

La respuesta de Capristo no se hizo esperar y tuvo lugar en una entrevista en vivo en el programa conducido por Ángel de Brito, LAM. La expanelista ofreció su versión sobre el origen de la mala relación y relativizó los motivos iniciales del desacuerdo. Sobre este punto, la pareja de Gustavo Conti explicó "A principios de temporada habíamos discutido por un cartel, que después nos terminamos poniendo de acuerdo, porque una tenía el nombre a la izquierda e iba a la derecha, y la otra iba a la derecha... una boludez. Una pavada".

De acuerdo con su testimonio, la desvinculación de la modelo se produjo de forma misteriosa antes del cierre de la temporada teatral. En sus declaraciones, Capristo recordó "Después no sé qué pasó y antes que termine la temporada ella se retira de la temporada, del teatro, y a nosotros nos cuenta que la habían echado".

Tras la salida de Guercio, la producción de la obra teatral convocó rápidamente a un reemplazo para cubrir sus cuadros musicales. Capristo detalló que la encargada de suplantarla fue Adabel Guerrero, quien se desempeñaba como bailarina de la misma obra y asimiló las coreografías de inmediato.

A pesar de los años transcurridos, las protagonistas de esta polémica coinciden en que la relación entre ambas está rota, aunque tuvieron un contacto posterior en los pasillos de un canal de televisión. Al recordar este último encuentro, la entrevistada manifestó "Nos cruzamos en Telefe y ella me abrazó, lloró, yo la contuve. No me acuerdo por qué se enojó después".

Por otra parte, Capristo rechazó de forma categórica las graves acusaciones de maltrato psicológico vertidas en el audio de Guercio. La expanelista se mostró muy afectada por la gravedad de las declaraciones y se defendió al afirmar "No es un tema menor lo que contó, me parece súper grave. No me gusta que me eche la culpa a mí o que le haya pasado algo de ese estilo. No le hice la vida imposible. Cero".

Al repasar las diversas producciones en las que trabajaron juntas, recordó que compartieron proyectos populares como La peluquería, bajo la dirección de Gerardo Sofovich, y posteriormente el certamen Patinando por un sueño, habiéndose originado el enojo inicial en aquella temporada por la disposición de un cartel promocional.

Finalmente, el distanciamiento entre ambas sumó otros antecedentes conflictivos en el pasado. En septiembre de 2025, Capristo había revelado en el programa Sálvese quien pueda que su malestar con Guercio también se vinculaba con un antiguo conflicto amoroso que involucró a su gran amiga, Silvina Luna.

Según explicó, Guercio se interpuso en una relación de Luna, lo que terminó por quebrar definitivamente la amistad. En aquella oportunidad, la expanelista relató el quiebre de la relación al sostener que "Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió".