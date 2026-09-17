Eliana Guercio quedó fuera de Telefe y se reveló un enorme problema

La expanelista de los debates de Gran Hermano y de A la Barbarossa decidió dar un paso al costado del programa conducido por Georgina Barbarossa tras agotarse de diversas situaciones.

Ángel de Brito informó en LAM sobre la renuncia de la panelista, quien abandonó el grupo de comunicación y agradeció a los integrantes. Una de las razones señaladas para esta determinación fue un cruce tenso en vivo que mantuvo con Andrea Del Boca.

El conductor aclaró que el conflicto con Del Boca no fue la única causa del alejamiento. Señaló que existieron varios motivos y que a las autoridades de Telefe no les agradó lo sucedido, aunque aclaró que la decisión de irse del programa fue tomada de manera individual por la propia panelista.

De Brito indicó que el trabajo de la panelista abarcaba la cobertura de Gran Hermano y la participación en otros temas. Asimismo, precisó que durante la jornada se despidió mediante textos dirigidos a sus compañeros y leyó al aire el contenido del mensaje enviado por la expanelista.

"Hace tres meses me quise ir, me dijeron que no me vaya. Hoy comuniqué que no volvía más. Gracias a todos, me voy agradecida por la oportunidad", escribió la expanelista en su despedida.

El periodista mencionó ademas otros conflictos en el ciclo, como los ocurridos con Diego Brancatelli. Comentó que mientras ella hablaba le hacían comentarios en voz baja, lo cual provocaba que se molestara y quedara como quien discutía en solitario. Concluyó indicando que existieron varios encontronazos y que la panelista no logró integrarse de buena manera al grupo.