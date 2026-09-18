Eliana Guercio reveló qué famoso la obligó a renunciar de su programa

Tras su desvinculación de "A la Barbarossa", Eliana Guercio habló sobre los motivos de su salida del ciclo de Telefe y las tensiones en el equipo de trabajo en una charla con Intrusos.

Durante la entrevista, la expanelista se refirió a su vínculo con Diego Brancatelli y señaló: "No hay tanta onda con Diego, se sabe hace un montón... Yo ya me había bajado de 3 días a 2... Me bajé por Gran Hermano también porque no llegaba con los tiempos". Sobre la relación con sus pares, añadió: "Si no le caigo bien a alguien, no pasa nada...".

Respecto de la dinámica laboral del programa conducido por Georgina Barbarossa, remarcó las razones de su renuncia: "Hubieron chicanas al aire y no me gustó". A su vez, sobre el intercambio cotidiano al aire, analizó: "Tratamos de debatir, no es que no haya peleas, pero viste...".

Guercio también aprovechó para aclarar sus antiguos comentarios dirigidos a Andrea Del Boca: "El comentario que hice que era igual a Yipio lo dije porque no quiso conciliar con Sol, no por algo físico. No tengo ganas de seguir con este lío. No quiero discutir por deporte, te desgasta".

Finalmente, al abordar su relación con otra integrante de Gran Hermano, explicó: "Con Ubfal solo comparto un espacio laboral... pero no tengo un conflicto con Laura. No quiero discutir con ella".