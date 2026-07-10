Tití Fernández volvió a compartir un mensaje dedicado a su hija María Soledad Fernández antes de un partido de la Selección Argentina. El periodista deportivo recordó que la última vez que vio a Sole fue luego del encuentro ante Suiza en el Mundial de Brasil 2014 y aseguró: “Yo elijo creer”.

“La última vez que vi a Sole fue después de la victoria de la Selección contra Suiza. No la volví a ver nunca más. No sé si hay señales, no sé si creer en esas cosas, pero tenía ganas de volver a jugar contra Suiza. Yo elijo creer”, expresó Tití en la previa de un nuevo partido del equipo argentino.

Antes del encuentro disputado en Atlanta ante Egipto, el periodista volvió a recurrir a su hija, como suele hacerlo en cada presentación de la Selección. En sus redes sociales publicó una imagen de Sole con la camiseta argentina y escribió un emotivo mensaje.

“Sole, anoche soñé que nos volvías a dar una mano”, comenzó. Luego agregó: “Sole, hijita, otra vez recurro a vos. Yo sé que los chicos solos van a sacar el partido adelante y nos vamos a meter entre los ocho mejores, pero nunca está de más una manito extra”.

La historia de María Soledad Fernández

María Soledad Fernández murió el 2 de julio de 2014, a los 26 años, en un accidente automovilístico ocurrido en Brasil durante el Mundial.

La joven, que era periodista, había viajado para cubrir la Copa del Mundo para Torneos y Competencias, siguiendo los pasos profesionales de su padre.

Luego del partido entre Argentina y Suiza por los octavos de final del Mundial 2014, Sole viajaba junto a dos productores desde San Pablo hacia Belo Horizonte en un Fiat Doblo alquilado cuando el vehículo sufrió un accidente en la ruta BR-381, cerca de Oliveira, en el estado de Minas Gerais.

Sus compañeros, que viajaban en la parte delantera del vehículo con cinturón de seguridad, sufrieron heridas leves. María Soledad, que iba en la parte trasera, falleció tras el impacto.

La cábala de Tití con la Selección Argentina

Desde entonces, Tití Fernández suele recordar a su hija en los partidos importantes de la Selección Argentina y compartir mensajes en sus redes sociales.

En cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el periodista mantiene ese vínculo simbólico con Sole y vuelve a pedirle una “ayuda” antes de los encuentros.