El ruido de los bombos, las banderas y los cantos del banderazo en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde quedó enmarcado por una historia distinta, más íntima y más humana. Allí, la enviada especial de GRUPO HUARPE, Ana Paula Zabala, dialogó con Elisa Sandrilo, una jubilada que gastó sus ahorros y viajó sola para vivir el Mundial.

La mujer, oriunda de Reconquista, Santa Fe, se convirtió en una de las voces que reflejó el esfuerzo de tantos hinchas que llegaron a la Copa del Mundo con lo justo o incluso endeudándose para cumplir el sueño de acompañar a la Selección Argentina. “Vine sola. Soy profesora de matemáticas, física y química. Ya me jubilé. Conseguimos plata prestada, usamos ahorros y tarjeteamos. Ahora vemos cómo pagamos todo”, contó.

Hoy, ese recorrido la encontró cumpliendo un sueño, aunque con una preocupación que no se disipa: la entrada al partido. “No tengo entrada. Ojalá la AFA tenga en cuenta a la gente que viajó con tanto sacrificio. La situación económica está muy difícil y muchos extranjeros compraron entradas”, expresó.

Su pasión por el fútbol la tiene desde siempre, y el amor por la Albiceleste creció año a año: “Desde los 4 años, mis hermanos me hacían escuchar los partidos por radio porque no había televisión”, recordó con emoción al repasar una vida entera ligada al fútbol. Con el paso del tiempo, ese vínculo se volvió aún más profundo: “Soy hincha de River, jugué al fútbol, me pagaban para jugar y también dirigí equipos”.

En el banderazo, entre abrazos, banderas y emoción, Elisa se convirtió en el reflejo de una pasión que no se mide en dinero, sino en historia, esfuerzo y amor por la Selección Argentina.