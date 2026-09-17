Ella tiene apenas 23 y él 41, confirmaron su noviazgo y uno fue infiel

Una vez más volvió a reflotar lo que fue, hasta el momento, uno de los escándalos más graves en lo que va del año. Facundo Moyano, de 41 años, vuelve a estar en la mira a partir de la filtración de un archivo de voz de Candela Arizaga, su novia de apenas 23.

El foco del debate se centra en determinar si el ex diputado político rompió la restricción perimetral al encontrarse a escondidas con la joven en un hotel, luego de que testigos afirmaran haberlos visto en ese lugar. Sin embargo, en las recientes declaraciones que trascendieron de la muchacha, ella sostiene que no estuvo en ningún establecimiento hotelero.

Pese a que mediante su abogado solicitó el levantamiento de las medidas restrictivas para volver a verse con su novio con quien confirmó la relación, el material sonoro generó una profunda confusión en el caso.

La grabación difundida a través de las redes sociales dejó expuesto que la relación se tornó muy tóxica y mostró el enojo de Arizaga por la forma de operar del político con otras mujeres. En el audio, la joven expresó: "Yo volviéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levante la perimetral, estoy siempre para él, y él que hace. No, tranquilito en el hotel".

En esa misma línea, las palabras de la novia del ex legislador sumaron gravedad al asunto y lo dejaron completamente expuesto e investigado de cerca: "Mientras se lleva minas, me caga, encima lo mandan al frente. No, realmente esto me supera".

Frente a esta coyuntura, el escenario dista de aclararse y cada dato novedoso aporta mayor incertidumbre sobre el vínculo. Más allá de las averiguaciones judiciales para determinar si existió o no un incumplimiento de la orden perimetral, el archivo de voz sacó a la luz reproches, desconfianzas y posturas encontradas. Por el momento, el dirigente mantiene la postura de no realizar declaraciones, mientras el conflicto escaló y el futuro de la pareja permanece sumergido en dudas.