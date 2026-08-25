Elon Musk volvió a lanzar una predicción que apunta a cambiar por completo la relación de las personas con la tecnología. El empresario aseguró que los teléfonos celulares, tal como se conocen actualmente, podrían desaparecer en apenas “cinco o seis años” y ser reemplazados por dispositivos profundamente integrados con inteligencia artificial.

El fundador de Tesla, SpaceX, Neuralink y xAI realizó la proyección durante una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience. Según su visión, hacia 2030 o 2031 los smartphones tradicionales podrían quedar obsoletos debido al crecimiento de la IA y a nuevas formas de interactuar con la información.

Para Musk, el cambio no consistirá simplemente en fabricar teléfonos más potentes o con nuevas funciones. Su pronóstico contempla una transformación mucho más profunda: las aplicaciones, los menús y hasta los sistemas operativos convencionales podrían perder protagonismo.

La inteligencia artificial pasaría a encargarse directamente de gran parte de las acciones que actualmente requieren ingresar a una aplicación. De esta manera, la interacción sería más directa y personalizada, con sistemas capaces de interpretar lo que necesita cada usuario.

Qué reemplazaría a los celulares

Aunque Musk habla del “fin” de los celulares, eso no significa necesariamente que desaparezca cualquier dispositivo físico. Lo que cambiaría radicalmente sería su funcionamiento.

Según explicó, el aparato del futuro funcionaría como una especie de terminal conectado permanentemente con sistemas de inteligencia artificial. Tendría como principales funciones recibir las órdenes del usuario y reproducir imágenes y sonidos, mientras gran parte del procesamiento se realizaría mediante modelos de IA alojados tanto en el propio equipo como en servidores externos.

La propuesta implicaría dejar atrás el modelo actual, en el que una persona descarga diferentes aplicaciones para enviar mensajes, mirar videos, buscar información, editar fotografías o utilizar redes sociales. La IA podría concentrar esas tareas y generar contenido según lo que solicite cada usuario.

Musk incluso proyectó que los sistemas podrían anticiparse a determinadas necesidades y generar en tiempo real contenido visual, auditivo o interactivo. La comunicación entre la IA alojada en servidores y la incorporada al dispositivo sería una pieza central de ese funcionamiento.

Una predicción marcada por el avance de la IA

La fecha planteada por Musk es, por ahora, una predicción y no existe certeza de que los smartphones vayan a desaparecer efectivamente antes de 2031. Sin embargo, su planteo refleja una tendencia que ya atraviesa a la industria tecnológica: integrar cada vez más funciones de inteligencia artificial directamente en los dispositivos.

En la visión del empresario, el teléfono dejaría de ser el centro de una colección de aplicaciones para convertirse principalmente en una interfaz entre el usuario y la inteligencia artificial.

De cumplirse su pronóstico, los próximos cinco o seis años podrían marcar el comienzo del final del smartphone tal como se conoce actualmente y abrir una nueva etapa en la manera de comunicarse, trabajar y consumir contenidos digitales.