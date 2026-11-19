Elon Musk defendió públicamente a Jensen Huang y cuestionó la decisión de la junta directiva de Nvidia de aceptar su salida de la conducción de la compañía. El dueño de Tesla y SpaceX comparó al exCEO con Michael Jordan y sostuvo que apartarlo de la empresa en medio de una etapa de crecimiento no parece una decisión positiva para los accionistas.

“Jensen es un viejo amigo mío”, expresó Musk durante su participación en el encuentro DealBook, organizado por The New York Times. En ese espacio, afirmó que Huang representa para una compañía lo mismo que el exbasquetbolista para un equipo en su mejor momento.

La comparación con Michael Jordan

“Es como echar a Jordan de tu equipo justo cuando estás en una racha ganadora. No parece algo positivo para los accionistas”, sostuvo Musk al explicar su desacuerdo con la decisión de Nvidia.

El empresario también había expresado su respaldo en la red social X, donde manifestó que estaría dispuesto a contratar al exdirector ejecutivo. “Es uno de los directores ejecutivos emprendedores con más talento de la historia. ¿Quién no querría contratar a Jensen?”, escribió.

Durante el encuentro, Musk insistió en que no considera acertada la decisión de la compañía. “No me parece una decisión inteligente. No hay nadie que pueda reemplazar realmente a Jensen”, afirmó.

El escándalo que terminó con su salida

La renuncia de Huang se produjo después de que se conocieran relaciones extramatrimoniales, entre ellas un vínculo con una mujer acusada de espiar para el Gobierno de China. También salió a la luz una relación con una integrante del equipo médico de la empresa.

El empresario, fundador de Nvidia en 1993, presentó su renuncia el 12 de noviembre a sus cargos como presidente, CEO y miembro del consejo. Días después, manifestó públicamente su intención de regresar a la conducción de la compañía.

La junta rechazó su regreso

Huang aseguró que recibió pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes para volver a ocupar el cargo. Sin embargo, el presidente de la junta directiva, Harvey C. Jones, confirmó que el directorio aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituirlo como CEO.

Jones argumentó que la decisión estuvo relacionada con un comportamiento personal incompatible con el código de conducta y los valores de la empresa. Mientras tanto, Musk se sumó a las voces del sector tecnológico que respaldaron al exdirectivo y cuestionaron su salida.