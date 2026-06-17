El debut de Costa de Marfil en el Mundial 2026, con triunfo 1-0 ante Ecuador, quedó envuelto en un fuerte escándalo internacional luego de que trascendiera que su delantero titular, Elye Wahi, había sido detenido días antes del inicio del torneo por una investigación vinculada a presunto arreglo de partidos.

El atacante de 23 años, actualmente en el Niza de Francia, está siendo investigado por una supuesta acción sospechosa durante un encuentro de la Ligue 1, donde habría forzado una amonestación en el cierre de la temporada. El hecho ocurrió en el empate ante Metz, el pasado 17 de mayo.

Según medios europeos, Wahi fue arrestado el 29 de mayo en el marco de una causa por fraude organizado, corrupción deportiva y lavado de dinero. Sin embargo, no fue acusado formalmente y posteriormente fue liberado mientras continúa la investigación.

El caso tomó mayor repercusión cuando el portal The Athletic informó que tanto FIFA como la Federación de Costa de Marfil fueron consultadas y confirmaron la situación del futbolista, aunque no existía impedimento reglamentario para su participación en el torneo.

En el partido ante Ecuador, Wahi fue titular y jugó un rol ofensivo importante, pese al contexto extradeportivo que lo rodea. Durante aquel encuentro en Francia, la jugada bajo sospecha fue una fuerte infracción que derivó en amarilla a los 35 minutos del primer tiempo, acción que ahora forma parte de la investigación.

El delantero, que había sido una de las revelaciones en la recta final de la Ligue 1, recibió autorización para viajar a Norteamérica y disputar el Mundial mientras avanza la causa judicial en su contra.

El caso genera fuerte repercusión en el fútbol internacional y abre interrogantes sobre los controles y protocolos en torno a investigaciones abiertas que involucran a futbolistas en competencia.