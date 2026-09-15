Emanuel Mammana rompió el silencio después de atravesar uno de los momentos más delicados de su carrera. El defensor de Vélez fue operado de urgencia tras sufrir un fuerte golpe durante el partido ante Newell’s y este lunes llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en sus redes sociales.

“Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”, expresó el futbolista.

Mammana aprovechó la publicación para agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de su estado y le enviaron mensajes de apoyo, palabras de fuerza y oraciones durante las últimas horas.

“Fueron quienes me salvaron la vida”

Uno de los momentos más emotivos del mensaje estuvo dedicado al personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde fue trasladado después del golpe.

“Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles”, escribió.

El futbolista también destacó el acompañamiento que recibió de Vélez desde el primer momento y, especialmente, el de su mujer y su familia, que viajaron para acompañarlo durante la internación.

Qué le pasó durante el partido

La lesión ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro entre Newell’s y Vélez. A los 10 minutos, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar un centro y, en la acción, impactó accidentalmente contra Mammana.

El defensor quedó tendido en el campo de juego con evidentes signos de dolor y tuvo que ser retirado en camilla. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario.

Los estudios determinaron que había sufrido un traumatismo en el hemitórax derecho, múltiples fracturas de costillas y un neumotórax. Por ese cuadro debió ser intervenido quirúrgicamente y le colocaron un tubo de drenaje pleural.

“Una nueva oportunidad”

Después de la intervención, Mammana permaneció internado bajo observación y comenzó una recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

El defensor cerró su mensaje con una reflexión sobre lo ocurrido y el valor que adquirió para él el acompañamiento de sus seres queridos.

“Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad”, expresó.

Y completó: “Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.