Emanuel Mammana recibió este miércoles el alta médica luego de la grave lesión que sufrió durante el empate entre Vélez y Newell's por el Torneo Clausura. El defensor continuará con controles y reposo deportivo, aunque todavía no tiene una fecha establecida para regresar a los entrenamientos.

El futbolista había sufrido un traumatismo en el hemitórax derecho luego de un choque accidental con su compañero Tomás Marchiori. El impacto le provocó múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Una evolución favorable

Después del partido disputado en el estadio de Newell's, Mammana permaneció internado en Rosario y pasó un par de noches en Cuidados Intensivos por precaución. Posteriormente fue trasladado a Buenos Aires, donde continuó su recuperación en la Clínica Zabala.

El martes le retiraron el tubo de tórax y, según informó Vélez, presentó una evolución favorable tanto desde el punto de vista clínico como imaginológico. Un día después, recibió el alta médica para continuar con el proceso de recuperación.

El mensaje de Mammana

Tras conocerse su evolución, el defensor agradeció a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud y acompañaron el proceso. También destacó la atención recibida en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde fue intervenido después de la lesión.

Mammana aseguró que ahora deberá recuperarse y seguir adelante después de una situación que definió como muy dura. El futbolista todavía deberá atravesar un período de rehabilitación antes de volver a las canchas.