Emanuel Ortega fue visto acompañado en un hotel tras su separación

A semanas de su polémica separación de Julieta Prandi, el músico Emanuel Ortega decidió reaparecer públicamente para dar vuelta la página. El artista pasó semanas muy difíciles rodeado de rumores de infidelidad y acusaciones cruzadas tras romper con la conductora. En esta oportunidad eligió compartir imágenes de su intimidad social para mostrar cómo vive su presente laboral y afectivo en la noche porteña.

Emanuel Ortega sorprendió a todos sus seguidores de redes sociales al publicar postales de una cena privada lejos del ruido mediático. El cantante venía manteniendo un perfil muy bajo y solo compartía contenido vinculado a su carrera profesional desde el final de su relación. Sin embargo decidió mostrar este momento de relajación en una etapa personal marcada por el dolor y la exposición de su vida íntima.

La primera parada de la noche fue en el restaurante italiano del exclusivo Hotel Faena en Puerto Madero. En ese lugar Emanuel Ortega compartió una velada muy tranquila junto a su amigo cercano Gaby Alvarez en una reunión de bajo perfil. El artista buscó refugiarse en su círculo más íntimo para transitar estos días en los que busca mantenerse alejado de las cámaras de televisión y las guardias periodísticas.

La velada no terminó ahí porque más tarde Emanuel Ortega se trasladó a otro espacio del mismo complejo hotelero para reencontrarse con sus hermanos. Martín Ortega y Julieta Ortega dijeron presente en la cena familiar para acompañar al músico en esta nueva etapa de soltería. De esta forma el clan demostró mantenerse unido frente a las turbulencias mediáticas que atravesó la familia en el último mes.

La reaparición nocturna se concretó a casi un mes del sorpresivo comunicado del 12 de septiembre firmado por Julieta Prandi. En aquel mensaje la modelo confirmó el final definitivo del vínculo sentimentales tras seis años de noviazgo y cerró la puerta a cualquier chance de reconciliación. La noticia causó enorme impacto por la inmediatez del anuncio respecto a los planes iniciales de la pareja.

Es que Emanuel Ortega y Julieta Prandi habían pasado por el registro civil tan solo 27 días antes de emitir dicho comunicado oficial. La pareja había celebrado su casamiento en una ceremonia íntima rodeados de familiares y seres queridos para sellar su historia de amor. Nada hacía prever que en cuestión de cuatro semanas el matrimonio quedaría envuelto en un conflicto irreconciliable y definitivo.

El motivo determinante de la ruptura estuvo asociado desde el comienzo a una supuesta infidelidad de Emanuel Ortega con la cantante Josefina Lynch. La tercera en discordia habría mantenido un encuentro íntimo con el músico en su propio estudio de grabación profesional. Ese episodio habría detonado la confianza de Julieta Prandi y desencadenó el escándalo que terminó por destruir el matrimonio recientemente celebrado.