Emanuel Ortega rompió el silencio después de que Julieta Prandi confirmara el final de su relación y reconoció que atraviesa un momento difícil. El cantante fue abordado por un cronista del programa Sálvese Quien Pueda, de América TV, pero eligió responder desde detrás de una puerta y pidió que se respete su intimidad.

“Es un momento triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado”, expresó el músico durante el breve intercambio. También se disculpó por no querer hablar frente a las cámaras y explicó que no se encontraba de ánimo para dar declaraciones.

Consultado sobre cómo se sentía tras la ruptura, Ortega fue sincero y resumió su presente con una frase contundente: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”.

Una separación a menos de un mes de la boda

La noticia de la ruptura sorprendió al ambiente artístico, ya que se conoció apenas 27 días después del casamiento civil de la pareja, celebrado el 15 de septiembre en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Prandi anunció la decisión a través de sus redes sociales y explicó que había optado por dar un paso al costado en la relación. En su mensaje, pidió respeto y comprensión, y sostuvo que cada pareja tiene sus propios acuerdos y límites.

La modelo también dejó en claro que prefería comunicar personalmente la noticia para evitar especulaciones sobre los motivos de la separación.

La pareja había iniciado su relación años atrás y mantenía un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada. La ruptura se produjo después de seis años juntos.

El pedido de mantener la situación en privado

Durante el diálogo con el cronista, Ortega evitó profundizar en las razones que llevaron al final del matrimonio. Tampoco confirmó si existe la posibilidad de una reconciliación cuando le preguntaron por el futuro de la relación.

“Quiero conservarlo en el ámbito de lo privado, porque involucra solo a dos personas, nada más”, insistió el cantante, quien agradeció el trabajo de la prensa, pero pidió que comprendieran el momento personal que atraviesa.

Mientras tanto, la decisión de Prandi y las declaraciones de Ortega generaron repercusión en las redes sociales y en los programas de espectáculos, donde la separación se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana.