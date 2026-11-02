Emanuel Ortega se burló de Julieta Prandi tras la infidelidad y separación

El músico Emanuel Ortega publicó una imagen en sus historias de Instagram que generó repercusión entre sus seguidores, apenas días después de que la conductora Julieta Prandi compartiera las fotografías de su viaje a Río de Janeiro junto a un amigo.

La publicación del artista mostró un paisaje con cielo despejado, una palmera, un árbol con flores de tono violeta y vegetación abundante, acompañada por una canción de fondo, sin palabras ni referencias directas a su situación sentimental actual.

El gesto del hijo de Palito Ortega se produjo en medio del revuelo mediático que generó la ruptura de la pareja, ocurrida a solo 27 días de haberse casado por civil y después de seis años de relación.

La publicación llegó apenas cuarenta y ocho horas después de que Prandi mostrara en sus perfiles virtuales una serie de postales de su estadía en la ciudad brasileña, a la que había viajado junto a su amigo Sebastián Waizer.