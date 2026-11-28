Emanuel Ortega volvió a quedar en el centro de las noticias del espectáculo después de publicar una serie de fotografías que despertaron rumores de reconciliación con Ana Paula Dutil, su exesposa. Las imágenes, compartidas en Instagram, mostraron unas hamacas paraguayas que parecían ser las mismas que la modelo había publicado días antes durante una estadía en el campo.

La coincidencia fue advertida por la influencer Juariu, quien comparó las publicaciones y puso el foco en algunos detalles que no pasaron inadvertidos. Ana Paula había compartido las imágenes el 10 de noviembre, mientras que el cantante publicó las suyas el viernes 27.

Pero hubo otro elemento que alimentó las especulaciones: la música elegida para acompañar las fotografías. Dutil musicalizó su publicación con "Only You", en la versión interpretada por Ringo Starr, mientras que Ortega eligió "Child of Nature", una canción vinculada a la etapa de The Beatles.

Las similitudes abrieron interrogantes sobre la posibilidad de que ambos hayan compartido una escapada al campo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que hayan visitado el mismo lugar en diferentes momentos. Por ahora, ninguno de los dos confirmó un acercamiento sentimental.

La historia de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil estuvieron juntos durante aproximadamente 20 años y tuvieron dos hijos, India y Bautista. La pareja se separó en 2018, aunque mantuvo un vínculo familiar.

Los nuevos rumores aparecieron casi dos meses después de la separación del cantante con Julieta Prandi, con quien había iniciado una relación luego de su divorcio de Dutil.

En medio de las versiones, India Ortega también había hablado públicamente sobre el vínculo familiar y dejó en claro que su mamá seguirá formando parte de la familia. Por el momento, las publicaciones en redes sociales son las únicas pistas que alimentan las especulaciones sobre una posible reconciliación.