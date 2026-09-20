Las embajadas de Estados Unidos en distintos países de Oriente Medio emitieron alertas ante una posible escalada del conflicto regional. Las misiones recomendaron a los ciudadanos estadounidenses considerar la posibilidad de abandonar la zona o estar preparados para hacerlo.

Las advertencias fueron difundidas por las embajadas de Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. En sus mensajes señalaron que la situación de seguridad continúa siendo compleja debido al aumento de las tensiones en la región.

Posibles interrupciones

Las autoridades estadounidenses también pidieron estar preparados ante posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y dificultades en los desplazamientos. La recomendación se produjo en medio del recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio.

Las embajadas remarcaron además que instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso fuera de Oriente Medio, ya fueron objeto de ataques anteriormente. También advirtieron que Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar intereses estadounidenses en distintos lugares.

Una región bajo tensión

En las alertas, las representaciones estadounidenses describieron la situación regional como inestable. También señalaron que existe la posibilidad de una escalada imprevista del conflicto.