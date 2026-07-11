Embargarían el sueldo de Icardi en Francia y quedará en la ruina: por qué

Mauro Icardi atraviesa semanas de gran tensión debido a una combinación de factores personales y profesionales que se agravaron. Aunque regresó a la Argentina para compartir tiempo con sus hijas tras casi dos meses de distancia, su estadía no resultó del todo placentera.

El contexto está marcado por los constantes conflictos con Wanda Nara y la falta de certezas sobre el próximo paso en su carrera futbolística, a pesar de contar con una propuesta de una institución de Brasil.

La situación se tornó más compleja tras los datos aportados por Juan Etchegoyen, quien indicó que el deportista mantiene una deuda impositiva significativa en territorio europeo. De acuerdo con el periodista de Mitre Live, Icardi adeuda cuatro millones de euros al fisco francés y advirtió que "Apenas firme contrato en su futuro club, le embargarían el sueldo".

Esta información sobre el presente del jugador fue respaldada por Laura Ubfal, quien detalló que el monto corresponde a tributos no cancelados durante el periodo en que el delantero se desempeñó en Francia.

Ante este escenario, se conoció que al futbolista "Le embargarían todo el sueldo" apenas regularice su situación laboral en un nuevo equipo. El dato impositivo surge justo cuando el jugador busca definir su destino profesional tras haber quedado libre, sumando una preocupación financiera a su ya conflictivo presente mediático en Argentina.