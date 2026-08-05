Embargaron la "casa de los sueños" de Icardi y le piden US$2.745.000

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi dio un giro drástico con el embargo de una propiedad del futbolista en la provincia de Buenos Aires. La periodista Naiara Vecchio publicó una constancia de registración de asientos que confirma la medida sobre el inmueble conocido como la casa de los sueños. Según la comunicadora "Exclusivo: Mauro Icardi embargado por US$2.745.000 en la casa de los sueños por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara".

El fallo judicial se dio tras un pedido de medida cautelar basado en el artículo 550 del Código Civil y Comercial. La suma de US$2.745.000 busca garantizar el sustento de las dos hijas de la pareja. En paralelo la situación de los pasaportes de las menores en Italia también generó definiciones.

La abogada Ana Rosenfeld expresó "Estoy muy contenta por la rapidez de la Justicia italiana" al referirse a la autorización para duplicar los documentos robados. La letrada señaló que los jueces "no se apiadaron de las menores, se dieron cuenta de que era verdaderamente una actitud macabra no querer firmar el consentimiento para que las niñas tengan el duplicado de su pasaporte, que fue robado".

Para la representante de Nara "la victoria judicial es de las niñas, nadie festeja la victoria de Wanda" ya que en este proceso "ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores. Prevaleció el derecho de las niñas de volver a su hábitat, a su domicilio y a su colegio".

Rosenfeld enfatizó que "la pelea de los adultos tiene que ser dejada de lado. Todos trabajamos activamente para que estas niñas sean escuchadas. Los que dicen que no hacía falta la firma de Mauro es absolutamente contradictorio y están desinformando".

Sobre la reacción de las pequeñas al recuperar sus papeles Rosenfeld relató "no solamente se pusieron contentas, sino que estábamos almorzando con Wanda y las dos nenas aparecieron con una torta para festejar que tenían sus documentos".

La abogada también cuestionó la conducta del deportista indicando que "el día que se robaron los pasaportes, el mismo día Wanda le mandó un mensaje a Mauro y él no le contestó, se enteró por su hija" sin mostrar intención de ayudar.

Debido al conflicto las niñas realizan "terapia para sacar todo ese bloqueo. Se animaron a contar cosas maquiavélicas que espero que estén presentadas en el expediente, porque una vez que el juez lea lo que las nenas han dicho se van a tomar medidas diferentes a las que se venían tomando hasta ahora".

Rosenfeld añadió "espero que esto no sea un trauma. Tienen una mamá maravillosa que ha sabido criar a todos sus hijos". Finalmente concluyó que "es absurdo que la otra parte diga que esto se hubiera resuelto de otra manera, porque bajo ningún punto de vista se pusieron a disposición. Lo que presentaron acá en Italia fue horrible y la jueza capitalizó eso".