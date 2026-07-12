Durante el partido de la Selección Argentina y la Selección de Suiza, por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México, el SAME emitió un informe sobre personas fallecidas por eventos cardiovasculares.

Justo en el momento que se disputaba el partido, el servicios de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, registró varios casos, uno de ellos, se supo que un hombre de 51 años de edad, estuvo en estado de inconsciencia y sin que tuvieran resultados las maniobras de reanimación, la persona en cuestión falleció.

Además, en el registro de eventos cardiovasculares que compartió el SAME, también se detallaron otros tres casos. Uno fue el de un hombre de 45 años con dolor de pecho, dificultad para hablar y adormecimiento de un brazo que fue trasladado al Hospital Piñero.

Por otra parte, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos estuvo inconsciente, pero se recuperó tras ser asistida, por lo que no requirió ser trasladada.

Finalmente, un hombre de 41 años también presentó un cuadro similar al anterior sin mayores inconvenientes y tampoco requirió traslado.

