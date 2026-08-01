Emilia Attias contó cómo le dijo a su hija que se iba a separar del Turco Naim

Emilia Attias compartió detalles sobre la transición familiar que atraviesa desde su ruptura con el Turco Naim tras 20 años de relación. En una charla con Luli Fernández para Infobae, la actriz abordó la complejidad emocional que enfrentan los menores en estas situaciones y reconoció que "Me imagino que se le mueve un mundo a un niño cuando sus padres se separan".

El diálogo con su hija Gina, de siete años, surgió a partir de los cuestionamientos de la pequeña sobre la rutina diaria y las obligaciones de su madre. Según relató la protagonista, la niña expresó su malestar de manera directa afirmando "Ella tenía siete años, llegó a decir que yo trabajaba muchas horas. ‘¿Qué vida de niño es esta? Estoy ocho horas en un colegio, después con una niñera dos horas y después con vos y no puedo decidir a qué hora me voy a dormir’".

Ante este reclamo, la artista optó por la sinceridad absoluta para explicar el momento personal y económico que ambas atraviesan. "Yo le dije: ‘Yo sé que es duro lo que nos está pasando a las dos. A mí no me ves llorar pero por adentro tengo un montón de procesos que estoy viviendo. Tengo angustias y muchas ganas de estar con vos, pero tengo que salir a trabajar para poder sostener todo lo que tenés’", manifestó.

Durante el encuentro, también buscó transmitirle una visión positiva sobre la actividad profesional. Attias destacó que su labor es una fuente de gratificación al señalar que "Le quiero dejar siempre en claro que el trabajo no es solo una situación de esclavitud o supervivencia". De esta manera, busca enseñarle que el empleo puede vitalizar y construir felicidad.

Finalmente, reflexionó sobre el modelo de educación que elige para su hija, priorizando la capacidad de cuestionamiento. "Me parece sano no criar hijos programados para obedecer. Me parece que el mundo está muy adoctrinador y el pensamiento crítico es una isla de libertad para mí", concluyó.

En el plano sentimental, Attias oficializó en noviembre de 2024 su noviazgo con Guillermo Freire, un licenciado en economía empresarial que trabaja en las compañías YPO y Stealth Startup. El hermano del exministro Andy Freire comenzó a salir con la actriz a finales de 2023 tras una fiesta en el Hipódromo de Palermo.