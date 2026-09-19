Emilia Attias se metió en el barro y habló de la China Suárez: "Da pena"

En una entrevista concedida a Puro Show, Emilia Attias se pronunció respecto a los constantes cuestionamientos y discusiones que se generan en las plataformas digitales alrededor de la China Suárez, expresando su apoyo a quien fuera su compañera de elenco en la telenovela Casi Ángeles. La artista propuso una pausa para analizar el impacto del rechazo público masivo y la práctica de la cancelación.

Sobre la relación que perdura entre las integrantes del programa juvenil, la actriz explicó que "a la China Suárez la tienen que dejar un poco más tranquila. Hace mucho no nos vemos con las chicas de Casi Ángeles, pero vivimos algo que nos hermana para siempre. Hoy ya son todas mujeres con sus personalidades bien puestas y tienen las herramientas para llevar la vida que llevan, hacerse cargo de eso y de las repercusiones que eso puede tener, que les importe, que no o ver qué hacen con eso".

En relación con el nivel de escrutinio que enfrenta la actriz y modelo en el entorno virtual, Attias manifestó su afecto personal hacia ella, afirmando que "le deseo lo mejor, la quiero mucho. Creo que es una persona feliz y no creo que permanezca en un lugar que no es feliz. Se dicen muchas cosas de ella y ella elige cuándo responder y cuándo no".

A su vez, cuestionó la dinámica que domina el entorno online al señalar que "para mí, el tema de la cancelación es algo que no me gusta en general; cancelar a alguien y pegarle en el piso es algo que no voy a apoyar nunca, mucho menos con personas que conozco y que compartí en algún momento de mi vida y sé que en el fondo son todas buenas personas".

Finalmente, la exconductora envió una sugerencia a quienes se dedican a juzgar las acciones ajenas en redes sociales, remarcando que "la gente que tiene odio necesita odiar, expresar el odio y perder tiempo mirando a un costado. Es mucho mejor mirar tu propia vida y pensar en eso", reafirmando el vínculo afectivo de quienes formaron parte del recordado elenco.