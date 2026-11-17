Durante una entrevista en el programa La Mañana con Moria, Emilia Attias se refirió sin filtros al vínculo que mantiene hoy con la China Suárez. En medio de la fuerte polémica que protagoniza su excompañera de Casi Ángeles junto a Wanda Nara, la actriz buscó aclarar versiones recientes y explicar cuál es su verdadera postura frente a este escándalo mediático.

La charla comenzó cuando Moria Casán le consultó sobre el rumor de que ambas habían salido a festejar un divorcio juntas. Rápidamente, Attias desmintió esa información y aclaró que solamente tuvieron un cruce ocasional: "No fui a festejar ningún divorcio, ¿qué salió eso? No, no. Me la crucé ocasionalmente. Con Euge nos queremos de toda la vida, fuimos compañeras en Casi Ángeles y ese programa nos hermanó con todos. Somos medio familia, por más que no nos veamos todo el tiempo".

Asimismo, la artista detalló que aquel encuentro fortuito ocurrió el mes pasado y que hace más de 10 años que no comparten una cena a solas. Sobre ese momento, expresó: "A Euge la adoro, pero hace mucho que no la veo, que no charlo con ella, que no voy a comer. Dijimos: Tenemos que ir a comer. Nos cruzamos de casualidad en un lugar y nos pegamos un abrazote. Hace más de 10 años que no nos sentamos en una mesa a comer. Tiene una vida muy complicada, pero la bancamos".

Ante la consulta directa de la conductora sobre si respalda las decisiones de Eugenia en el conflicto con Wanda Nara, Emilia marcó una clara diferencia entre el cariño personal y el aval a sus actos. Con total sinceridad, respondió: "No la banco en el sentido de que... A ver, hace años que no tengo una conversación con ella de sentarme. Hay amigas a las que les digo: Te amo, pero te equivocaste. No te creas que no sé".

Para cerrar el tema, la actriz destacó el afecto histórico que las une más allá de cualquier controversia pública y justificó por qué no le cerraría las puertas. Al respecto, concluyó: "Es mucho todo lo que les pasa a ellas. Hay vínculos que superan esas cosas. La conozco desde los 14 años, la vi crecer. A mí nunca me hizo nada malo. Tengo mil anécdotas con ella, de su parte más hermosa, ¿por qué le voy a negar una cena? La quiero mucho".