Emilia Mernes se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera musical y sorprendió a sus seguidores con el anuncio de “Bodypainting”, su próximo sencillo. La cantante argentina confirmó que la canción estará disponible el jueves 29 de octubre, fecha que coincide con su cumpleaños, y adelantó que este lanzamiento marcará el comienzo de un proyecto artístico diferente al que presentó con su exitoso álbum ".Mp3".

La artista compartió en sus redes sociales las primeras imágenes promocionales del tema, donde dejó ver una transformación estética que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos. Aunque todavía no reveló cómo sonará la canción, la portada anticipa una propuesta visual más oscura y provocadora, sin abandonar completamente las referencias a los años 2000 que caracterizaron sus anteriores trabajos.

El lanzamiento representa el primer adelanto de su próximo disco, cuyo título y fecha de publicación todavía no fueron confirmados. Sin embargo, Emilia ya comenzó a compartir algunos detalles sobre el proceso creativo que atraviesa y los cambios personales que busca reflejar en sus nuevas canciones.

Emilia Mernes adelantó cómo será su nueva etapa musical

En una entrevista reciente con Billboard Argentina, la cantante oriunda de Nogoyá explicó que necesitaba un cambio después del intenso recorrido profesional que vivió durante los últimos años.

“Después de toda la vorágine que había vivido con el último disco, era algo que 100% necesitaba para mí”, expresó sobre el proceso de renovación artística.

La intérprete también señaló que su próximo trabajo mostrará una evolución tanto en las letras como en su manera de expresarse a través de la música. En ese sentido, aseguró que esta nueva etapa estará marcada por una mirada más reflexiva sobre sus experiencias personales.

“Esta nueva era justo viene también con una evolución, con una Emilia más madura, Emilia treintañera”, sostuvo.

Además, explicó que el nuevo proyecto surgió de un período de introspección durante el cual comenzó a replantearse diferentes aspectos de su vida que anteriormente no había cuestionado.

El impactante cambio de look de Emilia Mernes

La transformación musical llegó acompañada de una renovación en su imagen. Para presentar “Bodypainting”, Emilia eligió un conjunto negro con detalles metálicos, brillos y accesorios que combinan elementos futuristas con referencias a la moda de principios de los 2000.

El vestuario incluyó un corpiño decorado con discos negros, una prenda inferior de tiro bajo con lentejuelas y flecos, mangas violetas con plumas y guantes largos translúcidos. También incorporó un accesorio de cuero con tachas alrededor del cuello.

En cuanto al maquillaje, apostó por sombras lilas con glitter, delineado intenso y labios rosados con brillo violeta. El estilo se completó con uñas metalizadas y el cabello largo, lacio y con raya al medio.

Con esta presentación, Emilia Mernes comenzó la cuenta regresiva para el estreno de “Bodypainting”, una canción que permitirá conocer los primeros detalles de su nueva identidad musical, mientras sus seguidores esperan novedades sobre el próximo álbum.