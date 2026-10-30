Emilia Mernes habló sobre las críticas que recibe en redes sociales y reconoció que, durante una etapa de su carrera, los comentarios negativos llegaron a afectarla.

La cantante fue invitada a OLGA y reflexionó sobre los recortes de entrevistas que pueden sacarse de contexto y provocar reacciones en internet.

“Un poco me pasaba, no te lo voy a negar, pero estoy más relajada ahora”, explicó cuando le preguntaron por la manera en que atraviesa ese tipo de situaciones.

La artista también señaló que siente que cualquier frase puede ser utilizada para generar repercusión. “Siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, sostuvo.

Aunque admitió que las críticas la afectaron, aclaró que entiende que se trata de una dinámica habitual en las redes sociales. “Sé que también es algo de la época, no me lo tomo personal, es algo que hacen con todos y todas, sobre todo con nosotras. Pero a mí me agarraron un poquito de más”, expresó.

La confesión de Emilia sobre la ansiedad

Mernes contó que, en un momento de su carrera, las entrevistas le generaban nervios por el temor a las repercusiones posteriores.

“A mí me pasaba que yo sabía que tenía que dar una entrevista y me ponía nerviosa… alguna que otra gotita de clona. No está bien pero con mucha terapia”, reveló.

Sin embargo, destacó que con el tiempo logró tomar distancia de los comentarios que aparecen en internet y diferenciar la repercusión virtual de lo que ocurre en la vida cotidiana.

“Yo salgo a la calle y a mí nunca nadie me faltó el respeto, entonces te das cuenta que eso solo queda en las redes por amarillismo o lo que sea”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que nunca recibió en persona los mismos cuestionamientos que suelen aparecer en las plataformas digitales. “A mí nunca nadie me dijo nada en la cara”, afirmó.

El mensaje a quienes la critican

La cantante también les dejó un mensaje a quienes opinan sobre ella desde cuentas anónimas.

“A ver el que no tiene fotito de perfil, vení y decime algo en la cara. Vení a ver si te animas”, desafió.

Por último, remarcó que intenta concentrarse en los vínculos y las experiencias que considera importantes. “Lo importante es no tomártelo en serio porque a veces te la crees”, concluyó.