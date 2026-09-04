Emilia Mernes contó la verdad de la infidelidad de De Paul a Tini en un baño

La controversia se inició a partir de las declaraciones del periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, transmitido por Canal 13. Durante la emisión, el panelista afirmó que durante un evento social al que asistieron Rodrigo De Paul, Emilia Mernes, Duki y otras personas, se habría producido un acercamiento físico. "Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini", relató el periodista.

De acuerdo con ese relato, el futbolista de la Selección Argentina se habría defendido ante el entorno de su pareja manifestando: "Yo no hice nada. No le digan nada a Tini". Méndez remarcó en la transmisión que los datos recabados provenían "del lado de Rodrigo de Paul".

La repercusión de los comentarios provocó una reacción inmediata por parte del equipo de trabajo de la cantante. Vicky Roa, agente de prensa de la artista, difundió un comunicado en la red social Instagram donde rechazó la circulación de "informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios". En el escrito se cuestionó además que los datos fueran difundidos con "la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa".

El pronunciamiento del equipo de la intérprete hizo hincapié en el rigor profesional requeridos en el ámbito de la comunicación. "Chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico", señalaron, al tiempo que instaron a que "cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido".

A pesar de que el texto difundido en redes sociales no identificó de manera implícita al programa ni a las personas mencionadas en el rumor, la publicación ocurrió pocas horas después de la emisión televisiva. La declaración concluyó con un énfasis en la ética profesional: "La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera", agregando finalmente un mensaje dirigido a los profesionales del sector: "Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece".