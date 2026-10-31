Emilia Mernes culpó a Tini Stoessel de los ataques tras meterse con De Paul

Emilia Mernes confesó el sufrimiento que le genera la cancelación total en redes sociales y su escándalo con Tini Stoessel. La reconocida cantante Emilia Mernes habló sin filtros sobre el costado más difícil de la exposición pública y las duras críticas que recibe de manera constante en las plataformas digitales.

Invitada al canal de streaming Olga, la artista recordó que hubo una etapa muy compleja de su carrera en la que las repercusiones de sus entrevistas llegaron a generarle profundos niveles de nervios y ansiedad. De manera indirecta, todo ese proceso quedó fuertemente asociado al hate que recibió en medio de su mediática pelea con Tini Stoessel.

En este contexto, Emilia reconoció que los recortes de sus declaraciones, muchas veces sacados de contexto por los usuarios, podían transformarse rápidamente en el disparador de miles de cuestionamientos malintencionados. Sin embargo, aclaró que hoy transita esa delicada situación de otra manera y que aprendió con esfuerzo a no darle el mismo lugar de importancia a las opiniones ajenas.

“Un poco me pasaba, no te lo voy a negar, pero estoy más relajada ahora”, explicó Emilia Mernes cuando le consultaron por los fragmentos de algunas entrevistas que circulan en internet. En ese sentido, la talentosa cantante describió una agobiante sensación que se instaló con el tiempo.

La posibilidad latente de que cualquier palabra inocente termine convertida en una polémica nacional la mantiene siempre en alerta constante dentro del mundo virtual. “Siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, comentó Emilia Mernes sobre la lógica nociva de las plataformas.

También señaló que eso forma parte del ecosistema actual de las redes sociales, aunque consideró que las mujeres suelen quedar mucho más expuestas a ese tipo de revuelos masivos. “Sé que también es algo de la época, no me lo tomo personal, es algo que hacen con todos y todas, sobre todo con nosotras”.

“Pero a mí me agarraron un poquito de más”, reflexionó sobre el ensañamiento virtual que experimenta a diario. Uno de los momentos más fuertes de la charla llegó cuando detalló cuánto la afectó toda esa presión mediática acumulada. Emilia Mernes recordó que en su momento dar una nota la hacía alterar por completo debido a las repercusiones negativas.

“A mí me pasaba que yo sabía que tenía que dar una entrevista y me ponía nerviosa… alguna que otra gotita de clona. No está bien pero con mucha terapia”, confesó sin ningún tipo de filtro sobre el uso de clonazepam para calmar su ansiedad. Más allá de las situaciones que le costó mucho manejar, Emilia Mernes aseguró que pudo trabajar sobre eso en su vida privada.

E incluso logra separar con claridad todo lo que pasa en el mundo virtual con su realidad cotidiana y sus vínculos afectivos. Para marcar una diferencia tajante, puso el foco absoluto en el trato humano que recibe cada vez que camina por la calle. Según explicó, jamás vivió las agresiones físicas o verbales que aparecen de manera sistemática en los comentarios de las redes.

“Yo salgo a la calle y a mí nunca nadie me faltó el respeto, entonces te das cuenta que eso solo queda en las redes por amarillismo”. “O lo que sea y que después salís al mundo real y no es así porque a mí nunca nadie me dijo nada en la cara”, reflexionó Emilia Mernes sobre la diferencia entre la virtualidad y la calle.

Luego le dedicó unas palabras desafiantes a quienes la atacan ocultándose detrás de perfiles falsos o sin ninguna foto identificatoria. “A ver el que no tiene fotito de perfil, vení y decime algo en la cara. Vení a ver si te animas”, lanzó visiblemente molesta. Y recalcó que puede separar ambas realidades para proteger su salud mental.

“Te juro que nunca me pasó en la vida”. “Entonces es quedarte con lo verdadero, con la gente que te da amor que es lo importante. Después obvio van a haber tres bolu... que te van a decir cosas, lo importante es no tomártelo en serio porque a veces te la crees”, concluyó Emilia Mernes.