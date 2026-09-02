Emilia Mernes quiso "meterse a un baño" con De Paul y Tini enfureció

La relación de amistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes atraviesa un clima de fuerte tensión desde hace varios meses. En un principio, el conflicto se atribuyó a un problema laboral relacionado con el préstamo de bailarinas para la gira MP3 Tour, las cuales Stoessel le habría cedido a Mernes y que nunca habrían regresado a su equipo original. Sin embargo, en el programa La Mañana con Moria emitido por El Trece, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer otra situación de carácter privado que habría desencadenado la ruptura definitiva entre las artistas.

El hecho ocurrió durante una reunión privada en la que estaban presentes ambas cantantes, Rodrigo De Paul, Duki y un grupo de invitados. “Hay un fuerte rumor en torno a una fiesta donde estaban Emilia, De Paul, Tini, Duki y un montón de gente más”, comenzó contando el periodista sobre el contexto del encuentro.

Según la reconstrucción de los hechos presentada en el programa, la interacción se dio cerca del área de los sanitarios de la propiedad. “Rodrigo De Paul se habría ido al baño, detrás de él habría ido Emilia Mernes y, cuando él sale, se habrían chocado de manera casual y, aparentemente, ella le habría tirado la boca a él”, precisó el comunicador.

Tras el acercamiento, la reacción inmediata de la cantante entrerriana habría buscado restarle importancia a la situación. “Ella después lo descomprimió con un poco de humor. ‘¿Qué? ¿Te asustaste?’, le habría dicho”, señaló el periodista sobre las palabras que la artista le habría dirigido al futbolista. De acuerdo con el relato presentado en televisión, De Paul le habría corrido la cara ante la acción.

Sin embargo, el episodio no pasó desapercibido porque un grupo del entorno cercano a Stoessel observó el cruce completo. Frente a esto, el futbolista buscó despejar cualquier sospecha frente a los presentes. “Él se habría acercado a las amigas de Tini y les habría dicho: ‘Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini’”, señaló Méndez al respecto de la reacción del deportista.

La información sobre lo ocurrido llegó finalmente a oídos de Stoessel tiempo después, cuando ella les comentó a sus allegadas la incomodidad que sentía por el asunto de las bailarinas. En ese momento, las testigos presenciales decidieron revelarle el episodio sucedido en la fiesta. “Tini se habría enterado cuando le cuenta a sus amigas la situación que estaba atravesando con Emilia por sus bailarinas. Ahí las amigas le dicen: ‘Mirá, te tenemos que contar algo’”, concluyó el periodista sobre cómo la cantante tomó conocimiento del hecho que alejó a ambas figuras de la música. Todo esto se suma al momento mediático que atraviesa Stoessel por cuestiones económicas familiares y sus planes de casamiento con el futbolista.