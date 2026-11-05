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Cultura > Preocupación

Emilia Mernes reveló que se quiere morir y culpan a Tini Stoessel por esto

Luego de los ataques de la gente por dañar a Tini Stoessel, Emilia Mernes reveló que uno de sus planes es morir aplastada por un camión.

POR REDACCIÓN

Emilia Mernes en el ciclo Hay algo de amor.

En la actualidad, Emilia Mernes se consagra como una de las máximas referentes de la música urbana y transita un presente sumamente exitoso. Lejos de ocultar su pasado, la talentosa artista repasa los momentos difíciles que debió atravesar para consolidarse en la cima.

Detrás de cada uno de los estadios llenos y de las giras multitudinarias, la famosa cantante debió enfrentar fuertes críticas mediáticas. Lejos de bajar los brazos, ella demuestra una enorme constancia y una resiliencia inquebrantable en su trayectoria.

Durante su paso por el ciclo conducido por Nacho Elizalde, la protagonista se sinceró profundamente sobre las dificultades cotidianas. La joven explicó que "puertas se te cierran miles" y que la vida pone "constantes trabas" en el camino profesional.

Frente a la alta exigencia y la presión de los medios, la cantante aseguró que jamás dudó sobre su vocación musical. Ella sostiene que "nunca pensé en bajarme de esto" y que su pasión supera cualquier obstáculo adverso.

El momento más categórico de la entrevista llegó cuando descartó cualquier alternativa laboral y graficó su entrega total. La estrella sentenció que "el plan B es morir" y que "me tiene que pisar un camión para dejar esto".

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