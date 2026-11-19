Emilia Mernes y Duki volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la artista argentina de 30 años realizara una confesión íntima en la televisión de España. En medio de su gira promocional por el lanzamiento de su último éxito musical titulado "Bodypainting", la cantante asistió al programa La Revuelta y relató cómo sobrelleva la distancia con su novio.

La intérprete explicó que durante uno de sus anteriores viajes laborales a la ciudad de Madrid decidió adquirir un artículo erótico para acompañarse cuando está lejos de su pareja. En plena transmisión televisada, la joven describió el objeto y causó un enorme revuelo entre sus seguidores digitales por una característica muy particular que posee el dispositivo.

“Tenía un ‘acompañante’, un juguetito. ¡Espero que mis papás cambien de canal! Tenía forma de corazón. Era muy interesante", lanzó la vocalista frente a las cámaras, provocando la sorpresa inmediata de los usuarios en las distintas plataformas sociales.

Sin embargo, la artista también lamentó haber extraviado este elemento en medio de sus constantes traslados por el mundo. “Tener uno te da muchas alegrías. Ahora estoy sin, porque se me perdió. En algún hotel, quizás. La estoy pasando fatal, pero la líbido está repartida en el trabajo”, aseguró con total naturalidad durante el reportaje.

Para concluir su participación en el ciclo español, la cantante manifestó su entusiasmo por el inminente reencuentro amoroso que tendrá tras finalizar sus compromisos profesionales en Europa. “Ya regreso prontito a la Argentina”, afirmó con una sonrisa antes de despedirse del público.