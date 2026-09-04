Emilia Mernes y su infidelidad con un futbolista de la Selección Argentina

Tras varias semanas sumergida en el foco mediático por su conflicto con Tini Stoessel y la consecuente pérdida masiva de seguidores en sus plataformas digitales, Emilia Mernes rompió el silencio. En una entrevista concedida al programa LAM, la artista abordó diversos aspectos de su vida personal que impactaron en su entorno durante el último tiempo, aunque el momento de mayor tensión ocurrió ante una consulta puntual.

El cronista del ciclo indagó sobre las versiones que la vincularon de manera sentimental con un integrante de la Selección argentina y sobre los trascendidos de infidelidad. Ante la pregunta, la intérprete cambió radicalmente el tono de la conversación y respondió de forma evasiva: "No, nada que decir sobre eso. Preguntame por mi música que tengo ahí un disco trabajando". De esta manera, buscó dar por finalizado el tema y redirigió la atención hacia sus próximos proyectos musicales para dejar atrás la polémica.

En su momento, trascendieron especulaciones que la asociaron con distintas figuras del plantel como Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Dibu Martínez, aunque ninguna de las versiones contó con confirmación ni pruebas concretas. No obstante, el episodio se enmarca en un contexto donde Mernes dejó de ser seguida en Instagram por Tini Stoessel y por varias parejas de los futbolistas de la Scaloneta, entre ellas Antonela Roccuzzo.

Respecto al trasfondo del distanciamiento con el grupo de parejas de los deportistas, el periodista Ángel de Brito aportó detalles sobre el origen del conflicto al señalar: "Averigüé todo lo de Emilia Mernes. porque las dejaron de seguir las botineras. No es con De Paul, ni con Messi. Las botineras fueron solidarias, son amigas, digo botineras para agruparlas".

Asimismo, al ser consultado sobre la existencia de intercambios de mensajes entre la cantante y un jugador casado, el conductor ratificó la veracidad de dicho contacto y explicó la postura adoptada por la pareja del futbolista: "Si ella lo sabe, de hecho lo hablaron con su esposo, ella lo perdonó a él, pero a Emilia le hizo la cruz. Algo pasó".