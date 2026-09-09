Emiliano Dionisi: “Moliendo a Molière” es una carta de amor al teatro

La obra “Moliendo a Molière” se prepara para regresar a escena en el Teatro del Bicentenario con funciones previstas para los sábados 12 y 19 de septiembre, a las 18, en la Sala Principal. En la previa, su autor y director, Emiliano Dionisi, se refirió al proceso de adaptación realizado en San Juan y al vínculo entre el teatro, la identidad y la comunidad.

Para Dionisi, la identidad constituye un componente inseparable de las artes escénicas. “En el teatro siempre debiera haber una conexión directa o indirecta con la identidad, porque de eso se trata las artes en general, de una huella identitaria”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el teatro permite poner en escena las distintas dimensiones de una comunidad: “Es mostrar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, qué cosas nos preocupan, qué cosas nos aterran, qué cosas nos divierten a todos como comunidad”.

Una carta de amor al teatro

Dionisi contó que escribió la obra luego de la pandemia, en un contexto en el que la actividad teatral había quedado profundamente afectada. “A mí la pandemia me entristeció muchísimo. Yo pensé que nunca más íbamos a volver a hacer teatro en vivo”, recordó.

Desde ese lugar surgió la obra, pensada inicialmente como un homenaje a la actividad escénica. “Escribí la obra un poco pensando en lo que es una comunidad teatral, un poco como regalo a la comunidad teatral. En realidad era un regalo al teatro en sí, a la representación como hecho fantástico, ficcional, extraordinario”, explicó.

El director definió esa experiencia como una forma de sacar al espectador de su cotidianeidad. “El teatro corre del ordinario a la gente del ordinario, de su día a día, y lo hace vivir un momento extraordinario”, señaló. Por eso, sintetizó el origen de la propuesta como una “carta de amor al teatro” y, por extensión, a las compañías teatrales.

Una versión pensada para San Juan

La puesta que llegará al Teatro del Bicentenario no busca reproducir de manera idéntica la versión que Dionisi había estrenado años atrás en Buenos Aires. El director explicó que desde el comienzo quiso construir una nueva versión que pudiera dialogar con el lugar y con quienes participan de ella.

“Yo sabía que quería hacer una versión nueva, no quería repetir la que había estrenado en Buenos Aires. No venir a hacer un clon, una copia, una reposición, sino venir a buscar cómo resonaba esto acá”, indicó. Para Dionisi, el primer proceso de apropiación se produce a través de los propios intérpretes. “Primero es que pase por el cuerpo de los intérpretes. Ya con eso hay un localismo que se genera de manera inmediata”, explicó.

A eso se suman los guiños, las palabras, los anacronismos y otros elementos que permiten incorporar rasgos propios de la cultura local. Sin embargo, remarcó que la identidad sanjuanina no depende necesariamente de introducir referencias explícitas.

“No hace falta ponerlo con una semita en la mano para que eso sea sanjuanino”, sostuvo. Y agregó: “Esto es totalmente sanjuanino, pero son sanjuaninos interpretando a franceses del siglo XVII en ese juego”.

El dramaturgo también destacó el trabajo de músicos, vestuaristas, escenógrafos e intérpretes, quienes aportaron su propia mirada al proceso. “Fue hermoso ver apropiarse a los intérpretes de la obra. Me parece que la hace vibrar de una manera muy poderosa”, afirmó.

Una comedia para compartir en familia

“Moliendo a Molière” fue concebida como un espectáculo apto para todo público. Dionisi aclaró que no se trata específicamente de una obra infantil ni de una propuesta exclusivamente para adultos. “Recibimos a las infancias con alegría, con la alegría de compartir, de que sea un espectáculo compartido”, explicó. Según su mirada, la obra puede generar conversaciones y recuerdos entre integrantes de una misma familia.

La comedia aborda, desde la mirada de Molière, cuestiones vinculadas con la crítica social, las apariencias y los engaños. “Molière, en su acidez absoluta, critica lo social, las apariencias, los engaños, lo más bajo del ser humano”, señaló Dionisi. La obra, aclaró, no propone una moraleja explícita, pero sí busca abrir interrogantes. “Da mucha tela para cortar”, afirmó.

En esa búsqueda aparece uno de los objetivos centrales de la propuesta: “Un teatro que debiera hacer más preguntas que dar respuestas”. Para Dionisi, esas preguntas pueden girar en torno a quiénes somos, quiénes pretendemos ser y qué imagen mostramos frente a los demás.

Una producción íntegramente sanjuanina

El director también tuvo palabras de reconocimiento para el proceso de producción desarrollado en el Teatro del Bicentenario. Definió la experiencia como “muy enriquecedora” y destacó tanto la infraestructura del espacio como el trabajo de sus equipos.

“Es un privilegio no solo para la provincia, sino para el país tener una casa teatral así, dotada como está dotada y, sobre todo, con el personal que tiene, los talleres que tiene y la gente que tiene adentro que trabaja muy bien”, afirmó.

Uno de los aspectos que más valoró fue que la producción no se limitara a recibir una obra terminada para reproducirla localmente. Por el contrario, señaló que la creación se desarrolla junto a los equipos sanjuaninos.

“La creación entera está ahí”, remarcó. Utilería, vestuario, escenografía e iluminación participan del proceso y acompañan los ensayos. Incluso integrantes de otras áreas del teatro se acercan a observar el trabajo.

Dionisi consideró que esa participación colectiva permitió que el espectáculo adquiriera una identidad propia y se convirtiera en una producción del Teatro del Bicentenario.

“Creo que se pusieron todos mucho la camiseta para que sea un espectáculo del Teatro del Bicentenario y obviamente un espectáculo sanjuanino”, expresó.