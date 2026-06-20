La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 21/26 por la llegada de viento Zonda para la tarde de este sábado 20 de junio en distintos sectores de la provincia de San Juan.

Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente las zonas de precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde rige una alerta amarilla.

El informe indica que el viento Zonda podría registrar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que superarían de manera puntual los 65 km/h. Además, advirtieron que estas condiciones pueden generar una importante reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y valores muy bajos de humedad relativa.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población extremar los cuidados y prestar atención a posibles riesgos como cables caídos, ramas o elementos sueltos que puedan desprenderse por la acción del viento.

También aconsejaron asegurar puertas y ventanas, circular con precaución en caso de conducir y evitar permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas o estructuras que puedan verse afectadas por las ráfagas.

Otro de los puntos destacados del alerta es el elevado riesgo de incendios forestales. Las autoridades recordaron que las condiciones de sequedad y las altas temperaturas asociadas al Zonda favorecen la rápida propagación del fuego.

Por ese motivo, solicitaron evitar arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, no realizar fogatas ni quemas de basura y denunciar cualquier foco ígneo o actividad sospechosa al 911.

Protección Civil también recomendó a quienes viven en áreas rurales mantener despejados los alrededores de las viviendas y contar con un plan de contingencia ante eventuales incendios.

Ante cualquier emergencia, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 911 y 103 de Protección Civil.