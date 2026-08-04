El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta por viento Zonda y amplió el área afectada para este jueves en San Juan. Mientras que durante la noche del miércoles el fenómeno se concentrará en sectores de la precordillera, para la mañana del jueves la advertencia abarcará prácticamente toda la provincia. La única excepción será una franja del departamento Iglesia, que quedó fuera del área bajo alerta.

De acuerdo con el organismo nacional, el viento Zonda se presentará con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrán superar los 70 km/h. El fenómeno también provocará un marcado aumento de la temperatura, una importante disminución de la humedad relativa y reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión.

El alerta amarilla durante el miércoles. (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

En la actualización del pronóstico, el SMN indicó que durante la noche del miércoles la alerta amarilla estará vigente para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda. Sin embargo, para la mañana del jueves el área de afectación se extenderá a casi todo el territorio sanjuanino.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en las actividades cotidianas y ocasionar daños menores. Por ello, las autoridades recomiendan extremar las precauciones mientras dure el evento.

El alerta abarca para la mayor parte del territoria durante el jueves. (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

Entre las principales recomendaciones figuran evitar actividades al aire libre durante el paso del viento, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse alejado de árboles o estructuras inestables y conducir con extrema precaución, especialmente en rutas donde el polvo en suspensión puede reducir considerablemente la visibilidad.

Además, el Zonda puede afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños, por lo que se aconseja permanecer en lugares cerrados, mantenerse hidratado y evitar esfuerzos físicos cuando el fenómeno esté presente.

El SMN recordó que el pronóstico puede actualizarse con el correr de las horas, por lo que recomendó seguir la información oficial para conocer la evolución del fenómeno y las posibles modificaciones en las áreas alcanzadas por la alerta.