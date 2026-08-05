La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 32/26 por la llegada de fuertes vientos que afectarán distintos sectores de la provincia durante la mañana de este jueves 6 de agosto. El organismo advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en zonas cordilleranas, mientras que en el llano se esperan vientos intensos que también podrían generar complicaciones.

Según el informe oficial, en la cordillera regirá una alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h, especialmente en las áreas de mayor altura.

En tanto, para gran parte del resto de la provincia se pronostican vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. Las zonas alcanzadas por este fenómeno serán los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Albardón y 9 de Julio, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Las recomendaciones de Protección Civil

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población asegurar chapas, techos, puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda desprenderse por la fuerza del viento. También recomendaron evitar permanecer debajo de árboles, carteles o estructuras inestables y conducir con extrema precaución, manteniendo la distancia de seguridad y circulando con las luces bajas encendidas.

Además, Protección Civil recordó que continúa siendo muy alto el riesgo de incendios forestales, por lo que pidió no realizar quemas, no arrojar colillas de cigarrillos ni residuos en zonas con vegetación y denunciar de inmediato cualquier foco de incendio al 911 o al 103.