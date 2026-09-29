Emma Vich volvió a la peluquería y sorprendió con el cambio de look de Luana Fernández

El exintegrante de Gran Hermano regresó con fuerza a su antigua profesión de estilista y mostró su trabajo en su salón Vich Hair. En esta oportunidad recibió a Luana Fernández, una de las figuras de la reciente temporada del programa, para renovar por completo la imagen de la joven mediática antes de sus próximos desafíos sobre el escenario.

El trabajo realizado consistió en un balayage tono rubio natural que transformó el cabello de la exparticipante. El momento quedó registrado en un video donde la joven reaccionó emocionada diciendo "¡Ay, amo! ¡Amigo, me encanta!" al verse al espejo por primera vez tras la sesión de estilismo.

La repercusión digital no tardó en llegar y el contenido superó miles de interacciones en pocas horas. Los seguidores celebraron tanto la renovación estética como el retorno del cordobés a la estilística. El evento ocurre en un momento clave para la influencer, quien recientemente confirmó su incorporación a la obra Sex dirigida por José María Muscari.