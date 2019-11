Emmanuel Ojeda entra por el uruguayo Diego Zabala para jugar contra River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante de contención Emmanuel Ojeda reemplazará al mediocampista ofensivo Diego Zabala en el equipo de Rosario Central que visitará el domingo a River, por la fecha 13 fecha de la Superliga, según lo confirmó este mediodía el director técnico "canalla", Diego Cocca, en una conferencia de prensa ofrecida en el country del club en Arroyo Seco.



"Emma (Ojeda) está rápido, fuerte, marca, es posicional y es un chico muy inteligente, que entendió muy bien la función que debe cumplir y lo que queremos de él", subrayó Cocca.



Acerca del partido que planteará el domingo, Cocca advirtió que "es un rival que juega muy bien con la pelota, entonces tenés que hacer una marca larga, muy fuerte de la cabeza, porque vas a recuperar la pelota con una o dos veces que presiones. River es uno de los mejores equipos en tenencia de pelota y Central no juega como River o como Vélez, después tenemos que jugar y atacar los espacios".



En este sentido, Cocca dijo que "la dinámica de River te obliga a no desordernarte, a tener un orden defensivo, por momentos no vamos a tener la pelota, pero en otros la vamos a recuperar y ahí tenemos que atacar".



Interrogado sobre si es una ventaja para Central que River juegue en tres frentes, respondió que "no, para mí sería mejor que River estuviera muerto o que jugara mañana la final de la Copa para que pusiera los suplentes, pero está vivo y va a poner a los titulares".