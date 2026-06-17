El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con una contundente victoria ante Argelia, se vivió con intensidad también en San Juan. DIARIO HUARPE realizó un vox pop en distintos puntos de la provincia para conocer cómo reaccionaron los hinchas tras el 3-0 de la Scaloneta.

La respuesta fue unánime: emoción, orgullo y alegría compartida en familia. “Fue muy emocionante, con el primer gol ya se sentía algo especial y después con el segundo y el tercero fue muy lindo. Compartirlo con los hijos y la familia es lo más importante”, expresó uno de los consultados.

En la calle, las sensaciones se repetían. “Lo gritamos, lo disfrutamos, una emoción que se comparte entre familia y amigos”, resumió otro sanjuanino, destacando el clima de festejo que se vivió durante el partido.

El nombre de Lionel Messi apareció de inmediato en cada testimonio. “Es el mejor, un gusto verlo jugar”, dijo un vecino entre risas y entusiasmo, mientras otro agregó sin dudar: “Una locura, me encantaron los goles, es un crack, un monstruo, orgullo de ser argentino”.

También hubo espacio para la reflexión sobre el presente del capitán albiceleste. “Lo vamos a extrañar, este puede ser su último Mundial. Hay que aprovecharlo”, comentó otro hincha, que no ocultó la mezcla de alegría y nostalgia.

El cierre del vox pop dejó una escena cargada de emoción colectiva y esperanza. Entre risas y cánticos improvisados, uno de los entrevistados resumió el sentimiento general con una frase repetida en todo el país: “Dios quiera que salgamos campeones”.