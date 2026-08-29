Durante la última emisión del magazine de "Yo Te Invito" de esta semana, Alejandro López confirmó su salida de la co-conducción diaria. Tras jugar con el público sobre una "noticia misteriosa" que revolucionó los mensajes de los espectadores, el conductor tomó la palabra para explicar su situación personal.

Lejos de nuevos rumbos laborales, López se sinceró y explicó que la pausa responde a la necesidad de acompañar a su entorno íntimo familiar. "Es una decisión mía porque estoy viviendo una situación familiar con mi papá que me lleva mucho tiempo", detalló al aire. Al ser la persona a cargo de sus cuidados en este momento, subrayó que se vio obligado a tomar la "decisión de no continuar".

A pesar de la despedida del formato diario, el animador aseguró que su vínculo con el programa sigue intacto y dejó abierta la posibilidad de realizar suplencias. "No voy a estar más yo todos los días, pero sí voy a estar después en algún momento en algún programa especial", aclaró. Garantizando su respaldo al equipo, agregó: "Salvo una ocasión especial, si usted me necesita por un motivo de vacaciones o le pasa algo y tengo que venir a reemplazar, yo voy a venir".

Tras la partida de López, no se incorporará un nuevo co-conductor, por lo que Ana Paula quedará como única figura al frente de la pantalla. No obstante, la conductora aprovechó el momento para confirmar que hay nuevas incorporaciones detrás de cámara.

El anuncio cerró con una cuota de esperanza para sus seguidores. Sin cerrar la puerta por completo, Alejandro López dejó claro su deseo a futuro una vez que se acomode su rutina: "Si mejora la situación del problema que tengo yo, capaz que pueda volver".