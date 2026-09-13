El fallecimiento de Fernando Héctor Martín, de 59 años, generó una profunda conmoción en la comunidad y en el ámbito hípico de San Juan. El trágico episodio ocurrió este viernes cerca de las 16:00 horas durante el desarrollo del "Evento Sarmientino" en el predio del Jockey Club San Juan, donde amigos y allegados comenzaron a despedirlo con sentidos mensajes en las redes sociales.

De acuerdo con la información preliminar, el deceso se produjo luego de que Martín sufriera una descompensación tras un forcejeo en medio de una discusión. Personal médico le practicó maniobras de RCP en el lugar y fue trasladado de urgencia al Centro de Adiestramiento René Favaloro, nosocomio al que ingresó sin signos vitales. Las causas exactas de la muerte serán establecidas mediante la autopsia correspondiente.

El adiós de sus allegados y la pasión por los carreras

Tras conocerse la triste noticia, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de afecto y condolencias que reflejaron el fuerte vínculo que Martín mantenía con la actividad hípica y su círculo íntimo.

Uno de los testimonios fue el de Juan Díaz, quien lo recordó con un mensaje cotidiano vinculado a los caballos: “Ya no te veré todas las mañanas, amigo, viendo varear los caballos. Que Dios te tenga en su santa gloria”. En la misma línea, Mario Balmaceda expresó sus condolencias y destacó el escenario del trágico suceso: “Q.E.P.D. Mis más cordiales saludos a la familia. Se fue en el lugar que todos queremos, en nuestra pasión”. A las muestras de dolor también se sumó Marcelo Pelayes, quien lo despidió breves palabras: “QEPD, un gran amigo”.