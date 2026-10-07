Lionel Messi volvió a ser protagonista de una noche cargada de emoción en el estadio Monumental. Durante su último partido con la Selección Argentina, frente a Benín, el encuentro se detuvo a los 10 minutos para rendirle un homenaje especial al capitán albiceleste, en referencia al histórico número que lo acompañó durante gran parte de su carrera con la camiseta nacional.

Cuando el reloj marcó los 10 minutos, el árbitro Fernando Véjar frenó el juego y todo el estadio se puso de pie para ovacionar a Messi. Desde las tribunas comenzó a bajar un fuerte “Messi, Messi”, mientras miles de hinchas levantaban sus celulares para registrar uno de los momentos más esperados de la jornada.

La escena se volvió todavía más emotiva con el gesto de los futbolistas de Benín. Varios jugadores del seleccionado africano se acercaron al capitán argentino para saludarlo y sumarse al reconocimiento. El partido quedó momentáneamente en segundo plano y todas las miradas estuvieron puestas sobre el rosarino, quien recibió el cariño de compañeros, rivales y de un Monumental completamente entregado a su figura.

El homenaje también estuvo acompañado por fuegos artificiales y una fuerte ovación que se prolongó durante varios minutos. Messi respondió a los aplausos desde el campo de juego, en una noche que desde la previa estuvo marcada por distintos reconocimientos a su trayectoria.

Antes del inicio del encuentro, el capitán ya había vivido momentos especiales durante la entrada en calor, la presentación del equipo y la interpretación del Himno Nacional. La despedida fue pensada como una celebración alrededor de uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Selección Argentina.

El homenaje de los 10 minutos terminó convirtiéndose en una de las imágenes más fuertes de la noche. No solo por el significado del número para Messi, sino también por el reconocimiento de los propios rivales, que decidieron sumarse a una despedida que excedió el resultado deportivo y tuvo al capitán argentino como absoluto protagonista.