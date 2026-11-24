La tranquilidad regresó finalmente a la vida de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade luego de atravesar momentos de mucha angustia por la salud del productor televisivo. Tras permanecer internado desde el martes 17 de noviembre en el Instituto Fleni debido a una imagen nodular detectada en una resonancia magnética de cerebro, el fundador de Mandarina Contenidos recibió el esperado alta médica y continúa su evolución en su domicilio.

Apenas se difundió el parte oficial de la institución sanitaria sobre la favorable evolución tras la intervención quirúrgica, la conductora del ciclo DDM acudió a su perfil oficial de Instagram para llevar calma. Mediante una secuencia de tres historias cargadas de sentimiento, la animadora relató cómo transitan este presente y agradeció el respaldo recibido durante toda la semana.

En su primer mensaje público, la presentadora destacó la fortaleza de su marido frente a este delicado cuadro clínico y el acompañamiento del público. "¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza", expresó en sus redes sociales.

Posteriormente, la figura televisiva dedicó un espacio especial para reconocer la labor del personal de salud que asistió al empresario durante su estadía hospitalaria. "Quiero dar las GRACIAS al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director el Dr. Hernán Cohen Arazi hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo", manifestó con sinceridad.

Asimismo, la conductora resaltó la tarea de los médicos encargados de la cirugía y el seguimiento clínico de su esposo desde el inicio del cuadro. "GRACIAS especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos. También al Dr. Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto", añadió en su publicación virtual.

Finalmente, la animadora valoró el cariño espontáneo que recibió en la calle y cerró su relato con una frase esperanzadora sobre el futuro inmediato de la familia. "Y a cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes", recordó antes de concluir con una reflexión contundente: "Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante".