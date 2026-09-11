Hannah y Shane Burcaw, una pareja de influencers estadounidense, anunció que espera su primer hijo luego de varios años de tratamientos de fecundación in vitro. Hannah cursa la semana 20 de embarazo y el nacimiento está previsto para enero.

La pareja comunicó la noticia el lunes 8 de septiembre a través de sus redes sociales, donde explicó que decidió mantener en privado los primeros meses de gestación. Los Burcaw son conocidos por compartir su vida cotidiana en el canal Squirmy and Grubs, creado en 2018.

Shane nació con atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética y neurodegenerativa, y utiliza una silla de ruedas motorizada. Desde su exposición en redes, ambos utilizan sus contenidos para cuestionar prejuicios relacionados con la discapacidad.

Preparan una nueva etapa

La pareja aseguró que el embarazo transcurre sin complicaciones y anticipó que modificará la manera en que comparte su vida personal para preservar la privacidad de su hijo.

Shane también comenzó un blog sobre el embarazo y la experiencia de convertirse en padre. Allí explicó que espera recibir críticas de personas que cuestionen su capacidad para ejercer la paternidad debido a su discapacidad.

Ante este escenario, Hannah, Shane y un grupo de amigos comenzaron a diseñar adaptaciones y herramientas que permitan al futuro padre cuidar y sostener al bebé de forma segura.

El objetivo es encontrar soluciones prácticas que se adapten a las necesidades de Shane sin limitar su participación en las tareas de crianza.

Un mensaje para quienes buscan ser padres

En su anuncio, los Burcaw también se dirigieron a las personas que atraviesan dificultades para concebir. La pareja reconoció que conoce el impacto emocional de los tratamientos de fertilidad después de varios años de intentos sin éxito.

Mientras esperan el nacimiento de su primer hijo, ambos anticiparon que continuarán utilizando sus plataformas para hablar sobre discapacidad, paternidad y los prejuicios que todavía existen sobre las capacidades de las personas con discapacidad.