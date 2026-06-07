La partida física de Carlos Alberto "Indio" Solari paralizó por completo al país y convocó a una marea humana dispuesta a rendirle el tributo definitivo. Desde las primeras horas de este domingo 7 de junio, una impresionante multitud de fanáticos se congrega en las inmediaciones del Polideportivo Gatica, ubicado en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, para brindarle el último y más masivo adiós al máximo ídolo del rock de la República Argentina.

Kilómetros de fila y una vigilia conmovedora

La histórica convocatoria comenzó a materializarse con fuerza antes de las 11:00 de la mañana en el predio situado sobre la avenida Mitre al 5000, en el interior del Parque de los Trabajadores. Con el paso de las horas, las hileras de personas se extendieron por kilómetros, tiñendo las calles bonaerenses de banderas, remeras con frases icónicas, lágrimas y el sonar constante de las canciones que marcaron a fuego a varias generaciones.

Ante semejante marco de concurrencia, el entorno íntimo del artista comunicó de manera oficial que el velatorio se extenderá "hasta que haga falta", garantizando así que ningún seguidor se quede sin la oportunidad de pasar a despedirse del mítico cantante. Para contener y asistir a la marea de fieles, la organización dispuso la instalación estratégica de baños químicos, puestos de hidratación constante y diversas postas de atención sanitaria a lo largo de todo el trayecto urbano.

Un pedido explícito de respeto y cuidado colectivo

A través de un sentido y extenso comunicado difundido por los canales oficiales del músico, la familia Solari solicitó de manera especial que la jornada de homenaje colectivo transcurra bajo un estricto clima de recogimiento y hermandad, valores que el artista siempre pregonó desde los escenarios.

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", expresaron con profunda emoción sus seres queridos.

La dolorosa pérdida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ha generado una ola de manifestaciones espontáneas en cada rincón del suelo nacional. Este fin de semana largo estuvo marcado por múltiples homenajes paralelos, que incluyeron desde un ruidoso banderazo federal en el Obelisco porteño hasta la emotiva e histórica presentación de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Hacia el cierre del mensaje, la familia instó a la inmensa comunidad de seguidores a mantener encendida la llama de su mística y su obra poética de cara al futuro. "El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que dejó sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", concluyeron, sellando el inicio de la leyenda eterna.