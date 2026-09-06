La selección argentina de rugby, Los Pumas, reaccionó a tiempo y protagonizó un partidazo este sábado al empatar 28-28 frente a Australia en el segundo test match de la serie. El encuentro se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, marcando el último compromiso del año como local para el combinado nacional de cara al Mundial que se jugará el próximo año en tierras oceánicas.

Con este resultado, el equipo albiceleste logró recuperarse de la caída sufrida la semana pasada en Jujuy (27-21), mostrando carácter ante un rival de jerarquía en un cierre dramático bajo una intensa llovizna.

El arranque no fue sencillo para Los Pumas, que llegaron a estar 14-0 abajo en el marcador tras los tries de Harry Wilson y Max Jorgensen, sumados a las conversiones de Ryan Lonergan. Sin embargo, el conjunto nacional reaccionó antes del descanso: un try de Pablo Matera y otro de Ignacio Mendy —ambos convertidos por Mariano Carreras— permitieron igualar las acciones al término de la primera mitad.

En el complemento la intensidad no mermó. Fraser McReigth volvió a adelantar a los Wallabies, pero Argentina respondió de inmediato con un try de Ignacio Ruiz. En el tramo final, empujados por el público mendocino, Los Pumas pasaron al frente nuevamente gracias a otra gran aparición de Matera. No obstante, Australia rescató la igualdad sobre el cierre y el equipo nacional debió aguantar los últimos embates para abrochar el valioso empate.